Зеленський звернувся до Євросоюзу та зажадав негайного приєднання України до ЄС

Відбутися це має за спеціальною процедурою.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Європейського Союзу. Він просить негайно приєднати нашу країну до ЄС за новою процедурою.

Про це глава держави повідомив під час онлайн-брифінгу.

“Ми звертаємось до Європейського Союзу щодо негайного приєднання України за новою спеціальною процедурою. Ми вдячні партнерам за те, що вони поряд із нами. Але наша мета — бути поряд із усіма європейцями, бути на рівні. Я впевнений, що це справедливо. Я впевнений, що ми цього заслужили. Я впевнений, що все це можливо”, — наголосив Володимир Зеленський.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: