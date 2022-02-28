Зеленський звернувся до Євросоюзу та зажадав негайного приєднання України до ЄС

Відбутися це має за спеціальною процедурою.
Президент України Володимир Зеленський звернувся до Європейського Союзу. Він просить негайно приєднати нашу країну до ЄС за новою процедурою.
Про це глава держави повідомив під час онлайн-брифінгу.
“Ми звертаємось до Європейського Союзу щодо негайного приєднання України за новою спеціальною процедурою. Ми вдячні партнерам за те, що вони поряд із нами. Але наша мета — бути поряд із усіма європейцями, бути на рівні. Я впевнений, що це справедливо. Я впевнений, що ми цього заслужили. Я впевнений, що все це можливо”, — наголосив Володимир Зеленський.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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