Зеленський звернувся щодо можливого теракту на ЗАЕС (відео)

Після теракту на Каховській ГЕС реакція світу бал недостатньою, тому це надихає російські владу на нові злочини.

Тільки глобальна увага до окупованої російськими загарбниками Запорізької АЕС може сприяти спільній безпеці. Російська влада повинна усвідомлювати, що весь світ бачить, до яких сценаріїв готуються терористи, і світ готовий реагувати.

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Про це під час свого вечірнього звернення заявив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський заявив, що радіація становить загрозу для всіх жителів планети, тому Запорізька атомна станція повинна бути повністю убезпечена від будь-яких радіаційних інцидентів.

"У різних держав світу є власні розвідувальні та інші можливості, щоб точно знати – що відбувається і хто в цьому винен", - сказав Зеленський.

Також президент заявив, що від української розвідки поступає інформація про те, що на даху кількох енергоблоків Запорізької атомної станції російські військові розмістили предмети, схожі на вибухівку.

"Можливо, щоб імітувати удар по станції. Можливо, у них якийсь інший сценарій. Але в будь-якому випадку світ бачить – і не може не бачити! – що єдиним джерелом небезпеки для Запорізької атомної станції є саме Росія, і ніхто інший", - заявив президент.

Зеленський додав, що після теракту на Каховській ГЕС реакція світу бал недостатньою. "І це може надихати Кремль на нове зло. Зупинити його – це обов’язок всіх у світі. Ніхто не може залишитись осторонь, бо радіація нікого не залишає осторонь", - підсумував голова держави.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили України офіційно повідомляють про можливу підготовку провокації на території Запорізької атомної електростанції, яка перебуває під російською окупацією від 4 березня 2022 року.

Крім того, ми раніше інформували, що Запорізька АЕС втратила живлення від основної високовольтної лінії та перейшла на єдину резервну.

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