Зеленський звільнив Андрія Гнатова з посади командувача Об’єднаних сил ЗСУ: що відомо

Генерал-майор обіймав цю посаду від червня 2024 року.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Гнатова з посади командувача об'єднаних сил Збройних сил України.

Про це свідчить указ президента №148/2025 про звільнення Андрія Гнатова з посади командувача Об’єднаних сил ЗСУ.

Відомо, що генерал-майор обіймав свою посаду від червня 2024 року. Місяць тому Зеленський звільнив його з посади командувача ОСУВ "Хортиця" та призначив заступником начальника Генштабу для покращення координації між штабами і фронтом.

Андрій Гнатов: що відомо про військового

Андрій Гнатов служив у батальйоні морської піхоти Військово-морських сил України у Криму і був серед тих морпіхів, які не зрадили присягу та вийшли на материкову частину України після окупації півострова.

В період 2016–2018 років військовий керував штабом 36-ї окремої бригади морської піхоти, а згодом, до 2021-го, командував 36-ю окремою бригадою морської піхоти ім. М. Бєлінського.

Від початку повномасштабного вторгнення полковник Гнатов обіймав посаду начальника штабу – заступника командувача військ оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗС України. Він також командував оперативним угрупованням військ (ОУВ) "Примор’я" на Одеському напрямку.

Згодом керував обороною Миколаєва замість генерала Дмитра Марченка.

Навесні 2023 року Гнатова призначили керувати обороною Бахмута, а у квітні 2024-го він став командувачем військ оперативного командування "Схід".

24 червня 2024 року президент України Володимир Зеленський після гучного скандалу з Юрієм Содолем призначив Андрія Гнатова командувачем Об'єднаних сил ЗСУ.

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