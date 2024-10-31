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Зеленський звільнив Андрія Костіна з посади генерального прокурора

Зеленський звільнив Андрія Костіна з посади генерального прокурора

Андрій Костін / Facebook Андрій Костін

Верховна Рада ухвалила рішення про його звільнення у вівторок, 29 жовтня

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Костіна з посади генерального прокурора України. 

Відповідний документ було оприлюднено на офіційному інтернет-представництві глави держави в четвер, 31 жовтня.

"Звільнити Костіна Андрія Євгеновича з посади генерального прокурора", – зазначено в указі.

Андрій Костін займав цю посаду з 28 липня 2022 року.

Нагадаємо, що 22 жовтня екс-генеральний прокурор України Костін подав у відставку. Він оголосив про своє звільнення з посади через скандали, пов'язані з оформленням інвалідності прокурорами. 

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