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Зеленський звільнив голову Броварської РДА, який напідпитку збив людей на переході

Зеленський звільнив голову Броварської РДА, який напідпитку збив людей на переході

Володимира Майбоженка звільнено з посади голови Броварської райдержадміністрації

Керівник Броварської РДА збив людей на переході, будучи напідпитку. За це він позбувся посади і нині перебуває під вартою.

Президент України Володимир Зеленський 27 квітня звільнив Володимира Майбоженка з посади голови Броварської райдержадміністрації після того, як той у нетверезому стані збив 4 людей.

Про це стало відомо з розпорядження президента від 27 квітня.

"Звільнити Майбоженка Володимира Володимировича з посади голови Броварської районної державної адміністрації Київської області відповідно до пункту 1 частини першої статті 9 Закону України ''Про місцеві державні адміністрації'', - йдеться в тексту розпорядження.

Нагадаємо, ввечері 26 квітня у Броварах очільник районної військової адміністрації Володимир Майбоженко, перебуваючи напідпитку, влетів на авто в натовп, внаслідок чого четверо людей отримали травми. ДТП він скоїв на власному автомобілі Volvo. 

Драгер показав у крові чоловіка – 2,31 проміле алкоголю. За інформацією Київської ОВА, в ДТП у Броварах постраждали: 32-річна мама з донькою 2,5 років, а також двоє чоловіків 29 та 26 років. 

Вже наступного дня, 27 квітня, Шевченківський суд Києва 27 квітня обрав Майбоженку безальтернативний запобіжний захід – тримання під вартою строком на два місяці

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