Зеленський звільнив Іллю Вітюка з посади керівника департаменту кібербезпеки – подробиці

Президент Володимир Зеленський звільнив Іллю Вітюка з посади керівника департаменту кібербезпеки. Відповідний указ №257/2024 з'явився на сайті Офісу глави держави.

Про це йдеться у документі.

"Звільнити Вітюка Іллю Анатолійовича з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України", – йдеться в указі.

Раніше було оприлюднено інформацію, що генерал СБУ Вітюк, ймовірно, знімав розстріли на Майдані з боку "Беркуту" як оперативник служби. Згодом розслідувачі надали дані про те, що Вітюк міг дати вказівку представникам ТЦК вручити повістку їхньому журналісту Шульгату, який опублікував матеріал про елітне майно Вітюка.

Тамкож стало відомо, що члени родини колишнього начальника Департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка володіють нерухомістю щонайменше на 25,5 млн грн за ринковою вартістю. Про це йшлося в детальному розслідуванні щодо статків дружини та матері Вітюка.

Як вже повідомляв ТСН.ua, за даними в декларації Вітюка, 2021 року його річна зарплата становила трохи більше 700 тис гривень. Тоді він був керівником одного з управлінь у Департаменті кібербезпеки. Водночас заробіток дружини посадовець не вказав. А Юлія Вітюк свого часу. а саме за шість діб до повномасштабного вторгнення РФ зареєструвала ФОП у сфері права і за неповний 2022 рік змогла заробити майже 9,5 млн грн. За наступний рік заробіток Юлії сягнув понад 13 млн грн. Тобто щомісячний прибуток дружини топпрацівника СБУ – понад 1 млн грн.

Після оприлюдненої інформації про Вітюка журналісту "Слідство.Інфо" та автору матеріалу Євгенію Шульгату працівники ТЦК спробували вручили повістку. За журналістом слідкували в ТЦ Києва, а коли він поцікавився причиною такої уваги та чи пов’язане вручення повістки з його роботою над розслідуванням про Вітюка, представники військкомату пішли, заявивши, що зафіксували відмову від отримання повістки.

Журналісти з’ясували, що разом із представниками ТЦК був чоловік у цивільному, який і давав вказівки військкомам. Це міг бути Олексій Біленко, який працює в Департаменті кібербезпеки СБУ.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: СКАНДАЛ! Мати та дружина головного кіберрозвідника СБУ обзавелися еліткою! Звідки мільйони?!

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