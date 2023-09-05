Зеленський звільнив Кириленка з посади голови Донецької ОДА — указ

Зеленський підписав указ про звільнення Кириленка.
Президент України Володимир Зеленський звільнив Павла Кириленка з посади голови Донецької обласної державної адміністрації. Тепер він має очолити Антимонопольний комітет.
Про це свідчить президентський указ №558/2023.
Відомо, що 6 вересня під час засідання Кабміну було підтримано проєкт указу президента про звільнення голови Донецької ОВА Павла Кириленка з посади.
Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія казав, що Кириленко стане новим очільником Антимонопольного комітету. З цієї посади сьогодні, 6 серпня, звільнили Ольгу Піщанську.
Нагадаємо, Олексія Резнікова звільнено з посади міністра оборони України.
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