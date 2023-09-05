Зеленський звільнив Кириленка з посади голови Донецької ОДА — указ

Президент України Володимир Зеленський звільнив Павла Кириленка з посади голови Донецької обласної державної адміністрації. Тепер він має очолити Антимонопольний комітет.

Про це свідчить президентський указ №558/2023.

Відомо, що 6 вересня під час засідання Кабміну було підтримано проєкт указу президента про звільнення голови Донецької ОВА Павла Кириленка з посади.

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія казав, що Кириленко стане новим очільником Антимонопольного комітету. З цієї посади сьогодні, 6 серпня, звільнили Ольгу Піщанську.

Нагадаємо, Олексія Резнікова звільнено з посади міністра оборони України.

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