Зеленський звільнив начальника Генштабу: хто прийшов на зміну Шапталі

Президент України Володимир Зеленський призначив начальником Генерального штабу ЗСУ генерал-майора Анатолія Баргилевича. Він замінить на посаді колишнього очільника Генштабу генерал-лейтенанта Сергія Шапталу.

Про це президент повідомив у вечірньому зверненні.

“Досвідчена людина — розуміє завдання цієї війни та українські цілі”, — так Баргилевича описав Зеленський.

Нагадаємо, від 9 жовтня 2023 року генерал-майор Анатолій Баргилевич був командувачем Сил територіальної оборони. Його на посаду начальника Генштабу запропонував новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Читайте провідні новини дня: