Зеленський звільнив очільників СБУ в трьох областях та столиці: хто втратив посаду

Президент України Володимир Зеленський 15 серпня звільнив трьох обласних керівників СБУ.
Зокрема, Володимир Зеленський звільнив очільників СБУ Київської, Львівської та Тернопільської областей.
Відповідні укази вже є на його сайті.
Як повідомляється, глава держави усунув з посади Юрія Борейчука, який від листопада 2019 року обіймав посаду керівника СБУ в Тернопільській області.
Звільнив Зеленський і Сергія Зайця, який від квітня 2021 року був начальником СБУ в Києві та Київській області.
З посади усунули й главу СБУ у Львівській області Артема Бондаренко - главою СБУ в області він перебував від березня цього року.
Натомість Бондаренко тепер буде керівником Служби безпеки в Києві та Київській області.
Нагадаємо, що в Україні Служба безпеки викрила російських кримінальних авторитетів, які намагалися вступити до добровольчих батальйонів в столиці.
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