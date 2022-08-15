Зеленський звільнив очільників СБУ в трьох областях та столиці: хто втратив посаду

Зокрема, Володимир Зеленський звільнив очільників СБУ Київської, Львівської та Тернопільської областей.

Відповідні укази вже є на його сайті.

Також читайте Зеленський своїм указом звільнив заступника голови СБУ

Як повідомляється, глава держави усунув з посади Юрія Борейчука, який від листопада 2019 року обіймав посаду керівника СБУ в Тернопільській області.

Звільнив Зеленський і Сергія Зайця, який від квітня 2021 року був начальником СБУ в Києві та Київській області.

З посади усунули й главу СБУ у Львівській області Артема Бондаренко - главою СБУ в області він перебував від березня цього року.

Натомість Бондаренко тепер буде керівником Служби безпеки в Києві та Київській області.

Нагадаємо, що в Україні Служба безпеки викрила російських кримінальних авторитетів, які намагалися вступити до добровольчих батальйонів в столиці.

Гучна відставка: Зеленський звільнив Демченка з посади першого заступника секретаря РНБО