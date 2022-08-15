Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зеленський звільнив очільників СБУ в трьох областях та столиці: хто втратив посаду

Дата публікації
Перегляди
3482
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Зеленський звільнив очільників СБУ в трьох областях та столиці: хто втратив посаду

Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський 15 серпня звільнив трьох обласних керівників СБУ.

Зокрема, Володимир Зеленський звільнив очільників СБУ Київської, Львівської та Тернопільської областей.

Відповідні укази вже є на його сайті. 

Як повідомляється, глава держави усунув з посади Юрія Борейчука, який від листопада 2019 року обіймав посаду керівника СБУ в Тернопільській області.

Звільнив Зеленський і Сергія Зайця, який від квітня 2021 року був начальником СБУ в Києві та Київській області.

З посади усунули й главу СБУ у Львівській області Артема Бондаренко - главою СБУ в області він перебував від березня цього року.

Натомість Бондаренко тепер буде керівником Служби безпеки в Києві та Київській області.

Нагадаємо, що в Україні Служба безпеки викрила російських кримінальних авторитетів, які намагалися вступити до добровольчих батальйонів в столиці.

Гучна відставка: Зеленський звільнив Демченка з посади першого заступника секретаря РНБО

Гучна відставка: Зеленський звільнив Демченка з посади першого заступника секретаря РНБО

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація