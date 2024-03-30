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Зеленський звільнив першого помічника Шефіра та низку радників

Зеленський звільнив першого помічника Шефіра та низку радників

Володимир Зеленеський звільнив з посади низку радників

Напередодні стало відомо про звільнення двох помічників Єрмака.

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади першого помічника Президента України Сергія Шефіра.

Відповідний указ №207 з'явився на сайті президента України.

"Звільнити Шефіра Сергія Нахмановича з посади першого помічника Президента України",- йдеться в указі.

Крім того, на сайті Офісу президента також з'явились укази про звільнення:

  • уповноваженого президента України з питань забезпечення прав захисників України Альони Вербицької;
  • уповноваженого президента України з питань волонтерської діяльності Наталії Пушкарьової;
  • позаштатного радника президента Олега Устенка;
  • радника Сергія Трофімова;
  • позаштатного радника президента Михайла Радуцького.

Напередодні стало відомо, що президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова з посад заступників керівника ОП.

Крім того, 26 березня, президент України Володимир Зеленський раптово звільнив Олексія Данілова. Вже призначено нового секретаря РНБО України.

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