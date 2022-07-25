Зеленський звільнив першого заступника секретаря РНБО Демченка

Президент України підписав указ про звільнення Демченка 25 липня.
Президент Володимир Зеленський звільнив Руслана Демченка з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
Відповідний указ опубліковано на сайті президента.
"Звільнити Руслана Демченка з посади першого заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться у постанові.
Нагадаємо, Зеленський влаштував масове зачищення в СБУ, звільнено п'ять голів в областях.
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