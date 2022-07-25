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Зеленський звільнив першого заступника секретаря РНБО Демченка

Зеленський звільнив першого заступника секретаря РНБО Демченка

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Зеленський звільнив першого заступника секретаря РНБО Демченка

Фото: РНБО

Президент України підписав указ про звільнення Демченка 25 липня.

Президент Володимир Зеленський звільнив Руслана Демченка з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України

Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

"Звільнити Руслана Демченка з посади першого заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться у постанові.

Нагадаємо, Зеленський влаштував масове зачищення в СБУ, звільнено п'ять голів в областях.

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