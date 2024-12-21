Зеленський звільнив послів України у низці держав: що відомо про кадрові зміни

Головнокомандувач ухвалив низку звільнень та призначень.

Президент Володимир Зеленський звільнив низку українських послів України. Йдеться про диппредставників у Словенії, Литві, Руанді, Багамах, Тринідаді й Тобаго, Індонезії, Японії та Китаї.

Про це йдеться на сайті президента.

Про кого йдеться

Павла Рябкіна (Китай)

Василь Гамяніна (Індонезія)

Сергія Корсунського (Японія)

Андрія Бешту (Литва)

Андрія Тарана (Словенія)

Андрія Праведника (Руанда)

Зеленський також звільнив:

Сергія Кислицю з посади Постійного представника України при ООН;

Євгенію Філіпенко з посади Постійного представника України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський разом із дипломатичною командою затвердив нові кандидатури на посади українських послів.

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