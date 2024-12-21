Зеленський звільнив послів України у низці держав: що відомо про кадрові зміни

Головнокомандувач ухвалив низку звільнень та призначень.
Президент Володимир Зеленський звільнив низку українських послів України. Йдеться про диппредставників у Словенії, Литві, Руанді, Багамах, Тринідаді й Тобаго, Індонезії, Японії та Китаї.
Про це йдеться на сайті президента.
Про кого йдеться
- Павла Рябкіна (Китай)
- Василь Гамяніна (Індонезія)
- Сергія Корсунського (Японія)
- Андрія Бешту (Литва)
- Андрія Тарана (Словенія)
- Андрія Праведника (Руанда)
Зеленський також звільнив:
- Сергія Кислицю з посади Постійного представника України при ООН;
- Євгенію Філіпенко з посади Постійного представника України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський разом із дипломатичною командою затвердив нові кандидатури на посади українських послів.
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