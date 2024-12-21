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Зеленський звільнив послів України у низці держав: що відомо про кадрові зміни

Зеленський звільнив послів України у низці держав: що відомо про кадрові зміни

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента України

Головнокомандувач ухвалив низку звільнень та призначень.

Президент Володимир Зеленський звільнив низку українських послів України. Йдеться про диппредставників у Словенії, Литві, Руанді, Багамах, Тринідаді й Тобаго, Індонезії, Японії та Китаї.

Про це йдеться на сайті президента.

Про кого йдеться

  • Павла Рябкіна (Китай)
  • Василь Гамяніна (Індонезія)
  • Сергія Корсунського (Японія)
  • Андрія Бешту (Литва)
  • Андрія Тарана (Словенія)
  • Андрія Праведника (Руанда)

Зеленський також звільнив:

  • Сергія Кислицю з посади Постійного представника України при ООН;
  • Євгенію Філіпенко з посади Постійного представника України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський разом із дипломатичною командою затвердив нові кандидатури на посади українських послів.

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