Зеленський звільнив Шурму з посади заступника керівника Офісу президента

Заступника керівника Офісу президента Ростислава Шурму звільнили.

Про це свідчить указ президента України №603/2024 від 3 вересня 2024 року.

Тим часом до ВР подали заяви про відставку міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, міністр юстиції Денис Малюська, міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець та голова Фонду держмайна Віталій Коваль.

Нагадаємо, торік Шурма організував при Офісі президента Комітет електроенергетики, учасники якого збирались під його головуванням.

А у лютому 2024-го щодо заступника керівника ОП НАЗК склало протокол про адміністративне правопорушення через використанні посадових повноважень на власну користь та користь своєї родини.

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