Зеленський звільнив з посади голову Івано-Франківської райдержадміністрації: прийшов на роботу п'яний

Голову Івано-Франківської райдержадміністрації Олександра Ярощука звільнили з посади за появу на роботі в нетверезому стані.

Про це йдеться в розпорядженні президента Володимира Зеленського.

Як зазначається, 31 серпня Володимир Зеленський звільнив з посади голову Івано-Франківської райдержадміністрації Олександра Ярощука. На роботі він з’явився у нетверезому стані.

“Звільнити Ярощука Олександра Анатолійовича з посади голови Івано-Франківської районної державної адміністрації Івано-Франківської області відповідно до пункту 7 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України”, – вказано у розпорядженні Володимира Зеленського.

Додамо, що вказаний пункт Кодексу передбачає, що з працівником можна розірвати трудовий договір за появу на роботі в “нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння”.

Нагадаємо, що Зеленський відповів, чи балотуватиметься на другий термін, якщо вибори будуть під час війни.

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