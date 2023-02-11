Зеленський звільнив заступника командувача Нацгвардії: що відомо

Дзюба був призначений на посаду в червні 2019 року.
Президент України Володимир Зеленський у суботу, 11 лютого, звільнив заступника командувача Нацгвардії України Руслана Дзюбу.
Про це йдеться в указі, який опублікований на сайті президента України.
"Звільнити Дзюбу Руслана Володимировича з посади заступника командувача Національної гвардії України", - йдеться в указі президента.
Причини звільнення високопосадовця наразі невідомі.
Зазначимо, що від червня 2019 року Руслан Дзюба був заступником командувача Національної гвардії з тилу — начальником логістики.
Нагадаємо, 10 лютого Уряд України звільнив з посад п’ятьох заступників міністра внутрішніх справ та першого заступника міністра економіки. Також в Україні прогнозують подальші кадрові чистки в органах державної влади.
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