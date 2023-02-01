Зеленський зворушливо розповів, що для нього є найкращим подарунком

Президент України Володимир Зеленський розповів, про що зараз мріє.

Своїми думками президент поділився в інтерв'ю Sky News.

Зеленський зауважив, що вважає недоречним говорити про матеріальні речі. За словами президента, найкращий подарунок для нього - це просування українських захисників вперед на полі бою та наближення перемоги України.

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"У мене було все до президентства і до цієї війни. Було б дивно, якби ми говорили з вами про якісь матеріальні речі. Це не цікаво. Звичайно, якби наші військові змогли деокупувати якесь маленьке село, це було б чудово. Тому що це так складно! Вони можуть пройти 100, 300, 500 метрів і потім 300 метрів назад, а потім знову 500 метрів уперед. Тому для мене найкращий подарунок - це наш рух уперед", - зізнався Зеленський.

На запитання, чи не втратив президент почуття гумору за час повномасштабної війни, він відповів, що "гумор робить нас людьми".

"Гумор, коли ти можеш трохи пожартувати, показує, що з тобою все гаразд", - висловився Зеленський.

Нагадаємо, 25 січня президенту України Володимиру Зеленському виповнилося 45. Як змінювався президент за майже чотири роки керування країною, читайте тут.

Раніше президент Володимир Зеленський розповідав, що не готовий звикати до війни. Глава держави наголосив, що хоче залишатися людиною. За його словами, він полюбляє бути сам в соцмережі, йому іноді хочеться розслабитись вночі після роботи, подивитись, як там у світі.

Також Зеленський розповідав, що не боїться замахів на себе, натомість цього бояться сім'я президента та оточення.

В одному з інтерв'ю президент України Володимир Зеленський, говорячи про стосунки з дружиною Оленою під час війни, сказав: "Це моя любов. Це мій найкращий друг. Це моя енергія". Втім, президент втрапив у незручну ситуацію, яка стала мемом, коли розповів, що зараз через війну "ніхто не готує йому сніданки".

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