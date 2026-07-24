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Зеленського попросили обрати між Трампом і Байденом: його відповідь здивувала
Зеленський ухилився від відповіді на запитання, хто є кращим президентом США — Трамп чи Байден.
Президент України Володимир Зеленський відмовився прямо відповідати на запитання, кого з американських лідерів — Дональда Трампа чи Джо Байдена — він вважає кращим президентом США.
Про це стало відомо під час його інтерв’ю американській блогерці Лорі Лумер.
Журналістка запитала у глави держави, хто з двох американських політиків був кращим керівником країни, пожартувавши, що Дональд Трамп спостерігатиме за цією розмовою.
Замість прямого вибору між Трампом і Байденом президент України зазначив постать Авраама Лінкольна та зауважив, що вважати людину великою за її життя — не завжди правильно.
«Звісно, відповідь дасть історія. Іноді ми живемо і не знаємо. Іноді ми ставимо пам’ятники комусь, а потім розуміємо, що це була не така вже й чудова людина. Тож це справді, я думаю, що не правильно оцінювати так», — відповів Володимир Зеленський.
Водночас він назвав Трампа «сильним лідером» і додав, що оцінювати будь-якого президента мають уже майбутні покоління.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю американській блогерці спростував черговий вигаданий російською пропагандою фейк про нібито спільне вживання кокаїну з Емманюелем Макроном.