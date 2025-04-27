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Зеленського звинуватили у порушенні дрес-код на похороні Папи
Оглядачі помітили, що президент був без краватки чорного кольору.
Президента України Володимира Зеленського звинуватили у порушенні дрес-коду на похоронах Папи Римського Франциска через вибір одягу, який не відповідав вимогам церемонії.
Про це пише The Daily Mail.
Журналісти підкреслили, що суворий дрес-код для похорону у Ватикані передбачав, що чоловіки повинні носити темний костюм з довгою чорною краваткою і білу сорочку. Крім того, взуття, довгі шкарпетки, пальто і парасольки також мали бути чорного кольору.
Разом із Володимиром Зеленський порушення дрес-коду побачили й в колишнього президента США Джо Байдена. Він був у синій краватці, хоча костюм був чорним, але з синім відтінком.
Однак найбільше порушив протокол похоронів саме нинішній американський лідер Дональд Трамп. Він одягнув темно-синій костюм, прикрашений шпилькою з американським прапором, та поєднав його з блискучою синьою краваткою.
Нагадаємо, критика щодо зовнішнього вигляду Зеленського з’явилася після попередніх звинувачень у неналежному одязі під час візиту до Овального кабінету.