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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Зеленського звинуватили у порушенні дрес-код на похороні Папи

Оглядачі помітили, що президент був без краватки чорного кольору.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Зеленський з дружиною на похороні Папи Римського Франциска

Зеленський з дружиною на похороні Папи Римського Франциска / © Getty Images

Президента України Володимира Зеленського звинуватили у порушенні дрес-коду на похоронах Папи Римського Франциска через вибір одягу, який не відповідав вимогам церемонії.

Про це пише The Daily Mail.

Журналісти підкреслили, що суворий дрес-код для похорону у Ватикані передбачав, що чоловіки повинні носити темний костюм з довгою чорною краваткою і білу сорочку. Крім того, взуття, довгі шкарпетки, пальто і парасольки також мали бути чорного кольору.

Разом із Володимиром Зеленський порушення дрес-коду побачили й в колишнього президента США Джо Байдена. Він був у синій краватці, хоча костюм був чорним, але з синім відтінком.

Однак найбільше порушив протокол похоронів саме нинішній американський лідер Дональд Трамп. Він одягнув темно-синій костюм, прикрашений шпилькою з американським прапором, та поєднав його з блискучою синьою краваткою.

Нагадаємо, критика щодо зовнішнього вигляду Зеленського з’явилася після попередніх звинувачень у неналежному одязі під час візиту до Овального кабінету.

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