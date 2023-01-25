Зеленському 45: історія актора, який став одним з лідерів демократичного світу

Главі держави виповнилося 45 років.
Президенту України Володимиру Зеленському в середу, 25 січня, виповнилося 45 років під час повномасштабної війни, яку розв'язала Росія.
ТСН.ua публікує біографію президента у його день народження.
Народився у Кривому Розі
Зеленський народився 25 січня 1978 року в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області. Протягом 1995-2000 років навчався у Київському національному економічному університеті за фахом "Правознавство", здобув кваліфікацію юриста.
Був актором, продюсером та художнім керівником
У 1997-2003 роках був актором, сценаристом та художнім керівником команди Клубу веселих і кмітливих "Квартал 95". Від 2003 до 2011 року – художній керівник Студії "Квартал 95".
2011 року став генеральним продюсером телеканалу "Інтер", де пропрацював рік. Протягом 2013-2019 років – художній керівник Студії "Квартал 95". Зеленський також засновник ГО "Молодіжний центр "Ліга сміху".
У своєму творчому доробку Зеленський має 10 повнометражних ігрових фільмів. Він володар понад 30 нагород Національної телевізійної премії України "Телетріумф". Є також володарем премій і лауреатом багатьох міжнародних кіно-, телефестивалів і медіафорумів.
Зіграв головну роль в серіалі
Зеленський зіграв головну роль у серіалі "Слуга народу". Фільм став лауреатом міжнародної кінопремії WorldFest Remi Award (США, 2016) та потрапив до четвірки фіналістів у категорії комедійних фільмів на Seoul International Drama Awards (Південна Корея).
Також серіал був удостоєний нагороди Intermedia Globe SILVER у категорії "Розважальні телевізійні серіали" на міжнародному фестивалі медіаконтенту WorldMediaFestival у Гамбурзі (Німеччина).
Здобув підтримку 73,22% виборців
21 квітня 2019 року Зеленський був обраний президентом України на чергових виборах, здобувши підтримку 73,22% виборців. 20 травня того ж року склав присягу перед народом України.
Одружений та має двох дітей
Президент одружений на Олені Зеленській. Має двох дітей: доньку Олександру та сина Кирила.
Повномасштабне вторгнення Росії в Україну
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року США та багато інших держав пропонували Володимиру Зеленському евакуацію, щоб продовжувати керувати країною в еміграції. На пропозицію президент відповів вже відому на весь світ фразу: "Мені потрібна зброя, а не евакуація".
"Це було багато разів. У той момент, у перший день війни, багато лідерів телефонували мені й казали, що треба втікати. Це було щиро, вони хотіли допомогти. Вони казали, що готові надати все, що треба: літаки, гелікоптери, автівки. Я відмовився і сказав, що нам потрібна зброя і ми залишимося тут. Також було багато дзвінків щодо моєї родини. Якщо ти вирішив залишитися в країні – це твоє рішення, але як щодо твоїх дітей, дружини? Можливо, ми можемо допомогти тобі із цим? Так і було. Я вдячний лідерам за ці пропозиції", - прокоментував президент в інтерв'ю американському телеканалу NBC.
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