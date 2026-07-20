Зеленському дали час до 24 липня: активісти готують безстрокові протести

Активісти пригрозили безстроковими мітингами / © Associated Press

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Ініціатори акцій протесту та ветерани російсько-української війни, які чотири дні виходили на акції протесту у Києві та інших українських містах після відставки міністра оборони Михайла Федорова, очікують від президента України Володимира Зеленського конкретних кадрових кроків до 24 липня.

Про це заявили колишній бойовий медик Дмитро Козятинський та юрист Масі Найєм.

Учасники протестів чекають на рішення Зеленського до 24 липня

Дмитро Козятинський окреслив ключові вимоги активістів у своєму Facebook:

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«Президент створив цю кризу і має її вирішити. Він сказав, що чує суспільство, яке вийшло на акції протесту».

За словами Козятинського, суспільство чекає на виконання президентом таких рішень:

Звільнення головкома Сирського. Повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України.

«Якщо їх не буде — ми анонсуємо безстрокову акцію протесту», — пише Козятинський.

Юрист Масі Найєм висловився у подібному ключі:

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«Кризу створило рішення президента без ставки. Чому її мають вирішити на ставці — мені не зрозуміло. Бо звільнення Сирського і подання на міністра Федорова президент може сам», — пише Найєм.

Він також додав, що чекатиме до 24 липня, а далі — безстрокова акція протесту.

У Зеленського запевнили, що «почули» протестувальників

Нагадаємо, член наглядової ради «Укрзалізниці» та позаштатний радник керівника ОП Сергій Лещенко заявив, що в Офісі президента почули сигнал від протестувальників.

За його словами, Володимир Зеленський від першого дня звернув увагу на мітинги, підтвердив право громадян на незгоду та не ігнорує голос українців.

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Лещенко пояснив, що ухвалення відповідних управлінських рішень вимагає дотримання офіційних процедур і часу, адже держава працює повільніше за приватний стартап.

На тлі протестів по всій Україні, викликаних відставкою міністра оборони Федорова, радник запевнив, що президент дав сигнал у відповідь і чує всіх, хто висловлює свою незгоду.

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