Зеленському нічого невідомо про переїзд німецьких дипломатів до Львова

Український президент задоволений співпрацею з посольством Німеччини.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не володіє інформацією про переїзд німецьких дипломатів із консульства у Дніпрі до Львова, чутки про який з'явилися цими днями.

Про це глава держави сказав на спільному брифінгу з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, який вперше відвідує Україну з офіційним візитом.

За словами Зеленського, у нього немає жодних питань до роботи посольства Німеччини. Глава держави подякував за підтримку та співпрацю очільниці дипломатичного представництва Анці Фельдгузен.

“Якщо когось перевозили, мені про це поки що невідомо. Зараз я перед собою бачу посла Німеччини в Україні [Анку Фельдгузен] і думаю, вона тут перебуває не тільки тому, що пан канцлер приїхав. Ми часто зустрічаємося. У мене в принципі і не може бути питань — це ваше право, вашої країни, але питань у мене до німецького посольства немає. Дякую за підтримку”, - заявив український президент.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц також привітав присутню на брифінгу очільницю посольства.

“Я також вітаю пані посла, дуже гарна активність з її боку, яка є ознакою тісного зв’язку з Україною”, - відзначив він.

Нагадаємо, у Німеччині вважають, що Європа може опинитись на межі війни.

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