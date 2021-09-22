Зеленському, який перебуває у США, повідомили про обстріл автівки його першого помічника Шефіра

Зеленському, який перебуває у США, повідомили про обстріл автівки його першого помічника Шефіра

Сам Шефір не постраждав.

Президента України Володимира Зеленського, який наразі перебуває з робочим візитом у Нью-Йорку, було оперативно поінформовано про замах на його першого помічника Сергія Шефіра.

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Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Зазначається, що на момент скоєння нападу в Нью-Йорку, де перебуває Зеленський, була глибока ніч. Однак попри це главі державі повідомили про обстріл автівки.

Нагадаємо, 22 вересня, близько 10-ї години ранку неподалік від села Лісники невідомі обстріляли автівку першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра. ЗМІ повідомляють, що в автівку начебто стріляли автоматною чергою. Водій Шефіра отримав три кулі, він в реанімації у важкому стані. Сам Сергій Шефір не постраждав.

Наразі проводиться спеціальна поліцейська операція для розшуку зловмисників.

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