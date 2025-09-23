- Дата публікації
"Зеленський 2019 року був іншим": Білецький про стосунки з президентом
Білецький вважає, що як верховний головнокомандувач Зеленський сьогодні виконує свою функцію.
Командир Третього армійського корпусу ЗСУ Андрій Білецький розповів про своє ставлення до можливого відведення військ від лінії фронту. Також він прокоментував свої взаємини з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це командир Третього армійського корпусу ЗСУ, полковник Андрій Білецький розповів в інтерв’ю «Радіо Свобода».
Журналіст запитав військового про непрості стосунки з Володимиром Зеленським 2019 року. Тоді були розмови про відведення військ із Золотого. «Мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь», — говорив Зеленський, коли приїхав до бійців. Білецький стверджував, що з боку президента це було абсолютне побутове хамство. Станом на сьогодні Білецький і Зеленський не спілкуються.
«Ну дивіться. Зеленський — верховний головнокомандувач. Я зараз — командир корпусу, був командиром бригади, ще деякі посади обіймав від 2022 року. Зараз повномасштабна війна. Які у мене можуть бути взаємини з верховним головнокомандувачем? Вертикальні», — висловився Білецький.
Полковник наголосив, що свій функціонал як верховний головнокомандувач Зеленський сьогодні виконує.
«Я ж військовий, розумієте, військовий. Я на 100% зайнятий і захоплений цією справою», — наголосив він.
Командир зазначив, що 2019 року, на його думку, був інший Зеленський.
«По Золотому — я вважаю, що тоді це був інший Зеленський. Мабуть, він вірив у те, що хотіли робити. Я вважаю, що ми мали рацію, тому що ми воювали 2014-го. Відведення і зараз будуть недоречні, і тоді були недоречні», — завершив він.
Раніше Білецький наголошував, що Україні потрібна стратегія військово-промислового розвитку технологій і забезпечення. За словами військового, 2022–2024 років Україна домінувала в інноваціях. Наші фахівці першими створили систему тотального дронового спостереження, важкий бомбардувальний дрон, пройшли революцію FPV та налагодили роботу дронів-перехоплювачів, інтегрованих із радарами.
«Усе це виникало знизу як ініціативи підрозділів, якими ми пишалися медійно, але не масштабували на рівні держави. І от 2025 року Росія, яка йшла нашими слідами, вже випередила Україну за кількістю FPV-дронів, продовжує красти наші технологічні рішення та масштабувати їх», — наголосив Андрій Білецький.
Саме тому, додає він, нам потрібна стратегія військово-промислового розвитку технологій і забезпечення.