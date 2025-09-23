"Зеленський 2019 року був іншим": Білецький про стосунки з президентом

Андрій Білецький

Реклама

Командир Третього армійського корпусу ЗСУ Андрій Білецький розповів про своє ставлення до можливого відведення військ від лінії фронту. Також він прокоментував свої взаємини з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це командир Третього армійського корпусу ЗСУ, полковник Андрій Білецький розповів в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Журналіст запитав військового про непрості стосунки з Володимиром Зеленським 2019 року. Тоді були розмови про відведення військ із Золотого. «Мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь», — говорив Зеленський, коли приїхав до бійців. Білецький стверджував, що з боку президента це було абсолютне побутове хамство. Станом на сьогодні Білецький і Зеленський не спілкуються.

Реклама

«Ну дивіться. Зеленський — верховний головнокомандувач. Я зараз — командир корпусу, був командиром бригади, ще деякі посади обіймав від 2022 року. Зараз повномасштабна війна. Які у мене можуть бути взаємини з верховним головнокомандувачем? Вертикальні», — висловився Білецький.

Полковник наголосив, що свій функціонал як верховний головнокомандувач Зеленський сьогодні виконує.

«Я ж військовий, розумієте, військовий. Я на 100% зайнятий і захоплений цією справою», — наголосив він.

Командир зазначив, що 2019 року, на його думку, був інший Зеленський.

Реклама

«По Золотому — я вважаю, що тоді це був інший Зеленський. Мабуть, він вірив у те, що хотіли робити. Я вважаю, що ми мали рацію, тому що ми воювали 2014-го. Відведення і зараз будуть недоречні, і тоді були недоречні», — завершив він.

Раніше Білецький наголошував, що Україні потрібна стратегія військово-промислового розвитку технологій і забезпечення. За словами військового, 2022–2024 років Україна домінувала в інноваціях. Наші фахівці першими створили систему тотального дронового спостереження, важкий бомбардувальний дрон, пройшли революцію FPV та налагодили роботу дронів-перехоплювачів, інтегрованих із радарами.

«Усе це виникало знизу як ініціативи підрозділів, якими ми пишалися медійно, але не масштабували на рівні держави. І от 2025 року Росія, яка йшла нашими слідами, вже випередила Україну за кількістю FPV-дронів, продовжує красти наші технологічні рішення та масштабувати їх», — наголосив Андрій Білецький.

Саме тому, додає він, нам потрібна стратегія військово-промислового розвитку технологій і забезпечення.