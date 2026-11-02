Зеленський анонсував доплати енергетикам: що відомо про програму

Володимир Зеленський / © Associated Press

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В Україні восени та взимку знову діятиме програма підтримки фахівців, які відновлюють енергосистему після російських обстрілів.

Про це у вечірньому зверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

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За словами глави держави, ремонтні бригади по всій країні працюють практично цілодобово через зміну тактики ворога.

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«Цього року у росіян нова тактика: вони б’ють і не тільки генерацію, але й багато ударів проти мереж, проти розподілу енергії. Багато роботи на відновленні і постійно нові удари, десятки ударів на добу», — зазначив Володимир Зеленський.

За словами президента, швидкість відновлення енергооб’єктів зараз так само важлива, як і наявність ракет для ППО, тому кожен день має бути максимально ефективним у ремонтах, відбудові та захисті.

Щоб підтримати фахівців, Кабінету Міністрів доручили поновити торішню програму виплат і забезпечити відновлення сил для працівників.

«Усім, хто задіяний у цих ремонтах, енергетикам потрібні доплати щомісяця, щоб люди відчували, що суспільство цінує те, що вони роблять і як вони працюють. Також мають бути ротації команд, які працюють в найбільш складних умовах», — сказав президент.

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Детальний план заходів та умови підтримки ремонтних бригад уряд має представити протягом цього тижня.

Нагадаємо, у частині областей України 3 листопада протягом усієї доби застосовуватимуть вимушені заходи обмеження споживання електроенергії для населення та промислових підприємств.

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