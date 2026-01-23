Зеленський анонсував доплати енергетикам: хто і скільки отримає

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Реклама

Енергетикам та працівникам, які відновлюють критичну інфраструктуру після російських атак, виплатять по 20 тисяч гривень доплати від січня до березня.

Про це заявив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Що відомо про доплату

За його словами, таке рішення він ухвалив разом з міністром енергетики України Денисом Шмигалем та прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко.

Реклама

«Кожному робітнику, хто в аварійно-відновлювальних роботах, доплата 20 тисяч гривень. За січень, лютий і березень цього року», — зауважив Зеленський.

Як уточнив Денис Шмигаль, енергетики щомісяця будуть отримувати додаткові виплати «на руки». Зокрема, програма охоплює працівників підприємства всіх форм власності у таких сферах:

паливно-енергетичний комплекс;

житлово-комунальне господарство (тепло-, водо- та газопостачання);

«Укрзалізниця».

Як працюватиме механізм виплат

За інформацією міністра енергетики, уряд розробив максимально спрощений та цифровізований алгоритм, щоб люди могли отримати кошти без зайвої бюрократії. Процес міститиме кілька етапів:

Єдиний перелік: створюється реєстр підприємств, які залучені до відновлювальних робіт. Онлайн-заявки: компанії самі подають списки працівників бригад в електронному вигляді. Сповіщення: кожен робітник отримає повідомлення про право на виплату через застосунок «Дія» або СМС. Виплата: кошти автоматично надійдуть на вже чинні банківські рахунки працівників у місяці, наступному після того, у якому проводилися роботи.

«Дякую енергетикам, тепловикам, газовикам, комунальникам, залізничникам — усім, хто рятує критичну інфраструктуру та зміцнює український тил», — зазначив Денис Шмигаль.

Реклама

Нагадаємо, українська енергетика зазнала болісної та непоправної втрати. Трагічно загинув член правління НЕК «Укренерго» та колишній виконувач обов’язків голови компанії Олексій Брехт. Смерть наздогнала його на робочому місці — на одному з об’єктів критичної інфраструктури.

Також у Києві 19 січня під час виконання робіт у квартирі одного зі столичних будинків помер слюсар.