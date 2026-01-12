ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
335
2 хв

Зеленський анонсував історичний документ про гарантії безпеки для України

Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України від США має історичний рівень і готується до передачі.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Зеленський анонсував історичний документ про гарантії безпеки для України

Зеленський доручив завершити документ про безпеку України / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський доручив переговорній групі завершити підготовку та передати на розгляд на найвищому рівні документ щодо гарантій безпеки для України з боку Сполучених Штатів Америки.

Про це глава держави повідомив за підсумками детальної доповіді української переговорної команди щодо контактів з американською стороною 12 січня.

За словами Зеленського, під час зустрічі було узгоджено графік роботи на найближчі два тижні — зокрема, щодо запланованих зустрічей, підготовки необхідних документів і можливого підписання домовленостей.

«Доручив фіналізувати та передати для розгляду на найвищому рівні документ щодо гарантій безпеки для України від Сполучених Штатів. Це повинен бути документ історичного рівня, і саме такого рівня текст досягає зараз», — наголосив президент.

Окрему увагу під час обговорення було приділено питанням відбудови та економічного розвитку України. Зеленський доручив прем’єр-міністерці Юлії Свириденко, віцепрем’єр-міністру Тарасу Качці та міністру Олексію Соболеву забезпечити повний супровід і фахову експертизу всіх економічних аспектів майбутніх двосторонніх угод між Україною та США, а також тристоронніх форматів — Україна, Європа та Америка.

Також було визначено ключові параметри механізмів використання коштів на відбудову, які надходитимуть від міжнародних партнерів.

Президент зазначив, що Україна усвідомлює факт комунікації США з Росією щодо базових політичних рамок завершення війни. Водночас Київ чітко сформулював власне бачення і очікує однозначного сигналу від Москви щодо готовності припинити війну на реальних умовах.

У разі відсутності такої готовності, підкреслив Зеленський, міжнародний тиск на державу-агресора має лише посилюватися. Зокрема, йдеться про боротьбу з тіньовим танкерним флотом РФ та фінансовими схемами обходу санкцій.

«Якщо Росія обере війну, відповіддю світу має стати максимальне обмеження її експортних доходів», — резюмував президент.

Нагадаємо, що очільник МЗС України Андрій Сибіга анонсував терміновий візит до США задля закінчення війни.

Раніше йшлося про зустріч з міжнародними партнерами щодо постачання дефіцитних ракет для систем протиповітряної оборони. Адже, за словами президента України, питання захисту неба — ключове.

