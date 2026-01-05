ТСН у соціальних мережах

Зеленський анонсував кадрові зміни в МЗС та серед українських послів — що відомо

Президент України пообіцяв оновлення дипломатичного корпусу.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Зеленський анонсував кадрові зміни в МЗС та серед українських послів — що відомо

Зеленський заявив про ротації послів і нові призначення в МЗС / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський заявив про майбутні масштабні кадрові ротації в Міністерстві закордонних справ України та у дипломатичному корпусі, зокрема серед послів.

Про це глава держави повідомив після доповіді міністра закордонних справ Андрія Сибіги 5 грудня.

За словами глави держави, під час зустрічі було обговорено результати дипломатичної роботи України 2025 року, а також ключові завдання на поточний рік.

«Головне — щоб кожна домовленість в інтересах України, кожна угода, кожне партнерство працювали на сто відсотків», — наголосив Зеленський.

Президент повідомив, що питання ротацій у дипломатичному корпусі вже перебуває в активній фазі. Найближчим часом міністр закордонних справ має представити відповідні кандидатури для ухвалення рішень.

Окремо Зеленський зазначив, що з огляду на необхідність стабільно результативної роботи зовнішньополітичного відомства буде визначено кандидатуру нового першого заступника міністра закордонних справ України.

«Очікую пропозицій для рішення», — підкреслив президент.

Нагадаємо, наразі в Україні триває процес оновлення владної вертикалі. Він охоплює широке коло відомств — від кабміну до правоохоронних органів та сектору безпеки.

Вже відомо, що Кирило Буданов став керівником Офісу президента. Президент своїм указом призначив його на посаду того ж дня, коли головний військовий розвідник відповів згодою.

Також Зеленський зустрівся з ексочільником МЗС України Дмитром Кулебою, обговорив з ним політичну та інформаційну ситуацію навколо держави.

Президент сказав, що «радий бачити Дмитра в команді України».

«Ми домовилися визначити напрями подальшої взаємодії», — додав він.

5 січня президент призначив радницею з питань економічного розвитку колишню канадську міністерку Христю Фріланд, яка є фахівчинею саме з таких питань і має значний досвід залучення інвестицій та проведення економічних трансформацій.

