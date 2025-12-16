Зеленський анонсував контракти для військових після війни: подробиці

Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Україна разом із міжнародними партнерами забезпечить фінансування спеціальних контрактів для військовослужбовців, які вирішать продовжувати службу після завершення бойових дій.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час пресконференції.

«Є люди, які змінили професії, які навчилися бути військовими, і вони після війни, це їх право, повернуться додому. Що можуть зробити партнери і Україна разом? Додаткове фінансування, запропонувати нормальні контракти, для тих, хто хоче продовжувати служити», — сказав Зеленський.

Реклама

Також президент України додав, що українська армія вже довела свою ефективність. Важливо, аби українські захисники не втратили досвід, який набули у цій війні. За словами Зеленського, для України саме армія, яка підтримується різними фінансовими форматами є гарантією безпеки у повоєнний період.

Раніше Президент України заявив, що «коаліція охочих» із понад 30 країн готова забезпечувати гарантії безпеки для України після припинення вогню з участю на землі, в небі та на морі.

Нагадаємо, візит президента України до Берліна супроводжувався несподіваним технічним колапсом, коли комп’ютерна мережа Бундестагу вийшла з ладу. Збій був настільки масштабним, що викликав чутки про диверсію російських спецслужб.