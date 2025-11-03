Зеленський розкрив плани щодо масового виробництва "Фламінго"

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Україна демонструє значний прогрес у розробці та виробництві власного ракетного озброєння і готується до «масованої відповіді» на російські атаки.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами.

«Ми дуже непогано йдемо у виробництві наших ракет. Ми застосовуємо на сьогодні вже нові ракети, як-от „Фламінго“ і „Рута“… Очікуємо масового виробництва до кінця цього року», — зазначив він.

Зеленський підтвердив застосування різних версій берегового комплексу «Нептун».

«Ми застосували „Нептуни“ різні. „Нептун“, який вже у нас є масове виробництво. „Нептун“ звичайний, у сенсі, що у нас є звичайний, а є добрий „Нептун“. І він себе також дуже гарно показує», — зазначив президент.

Зеленський також згадав про інші українські ракети, як-от «Паляниця» та «Пекло», проте деталі їх застосування не розкрив. Коментуючи активне застосування українського ракетного озброєння, президент натякнув на серію ударів по об’єктах агресора.

«Я думаю, що абсолютно всі в Україні, слава Богу, що в Росії також уже бачили за підсумками останнього місяця-двох масовані відповіді на рускі атаки по їхньому енергетичному сектору, який заробляє гроші на цю війну проти нас», — підкреслив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України в ніч проти 3 листопада уразили Саратовський нафтопереробний завод у Росії та логістичні об’єкти ворога на окупованій території Луганської області.

Президент України Володимир Зеленський розповів про військові потреби країни, ефективність окремих видів озброєння та виклики комплексної війни. Глава держави наголосив, що жодна одиниця зброї сама собою не стане «переламним моментом», але «Томагавки» та вітчизняні розробки можуть бути ключовими складниками успішних операцій.

Також Зеленський повідомляв, що наразі найскладніша ситуація на фронті спостерігається на Покровському напрямку, де зосереджено до 30% усіх бойових дій на лінії зіткнення.