Зеленський анонсував нові обміни: кого Україна готується повернути з полону
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готує наступні обміни полоненими та сподівається найближчим часом повернути додому українців, які перебувають у російській неволі.
Про це глава держави повідомив після зустрічі з командою Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
За словами Зеленського, під час наради детально обговорили результати обмінів, які вже відбулися цього року, а також підготовку наступних етапів.
«Сподіваємося, що зможемо найближчим часом зустріти вдома українців, які зараз у полоні в Росії та на тимчасово окупованій території», — заявив президент.
Він зазначив, що Координаційний штаб уже опрацював необхідні документи та списки для обмінів. Також, за його словами, триває постійна комунікація з російською стороною щодо гуманітарних питань.
Зеленський наголосив, що Україна пам’ятає про всіх громадян, які залишаються в російській неволі, — як військових, так і цивільних. Окрему увагу приділяють людям, які опинилися в полоні ще до початку повномасштабного вторгнення.
Кого Україна намагається повернути
Під час зустрічі також обговорили запити міжнародних організацій і роботу з партнерами для звільнення українців.
Президент наголосив, що прогрес потрібен щодо всіх категорій полонених.
«Журналісти, мери міст і керівники громад, енергетики, наші воїни — азовці, морпіхи, десантники та всі інші, по кому обмінний процес іде особливо складно. Наша мета — повернути додому всіх наших людей із неволі», — сказав Зеленський.
За його словами, українська сторона звіряє всю інформацію та перевіряє дані щодо кожного прізвища.
Президент додав, що іноді людина перебуває у списку безвісти зниклих, але згодом її знаходять у таборах на території Росії та повертають в Україну.
Зеленський також повідомив, що Україна говоритиме з окремими лідерами країн-партнерів для додаткових кроків у питанні звільнення полонених.
«Робота триватиме», — підсумував президент.
Нагадаємо, у п’ятницю, 24 квітня, Україна визволила з російського полону 193 захисників, серед яких бійці ЗСУ, Нацгвардії та МВС. Частину героїв незаконно утримували у в’язницях Чечні без офіційного підтвердження їхнього статусу.