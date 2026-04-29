Зеленський анонсував нові обміни: кого Україна готується повернути з полону

Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готує наступні обміни полоненими та сподівається найближчим часом повернути додому українців, які перебувають у російській неволі.

Про це глава держави повідомив після зустрічі з командою Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

За словами Зеленського, під час наради детально обговорили результати обмінів, які вже відбулися цього року, а також підготовку наступних етапів.

«Сподіваємося, що зможемо найближчим часом зустріти вдома українців, які зараз у полоні в Росії та на тимчасово окупованій території», — заявив президент.

Він зазначив, що Координаційний штаб уже опрацював необхідні документи та списки для обмінів. Також, за його словами, триває постійна комунікація з російською стороною щодо гуманітарних питань.

Зеленський наголосив, що Україна пам’ятає про всіх громадян, які залишаються в російській неволі, — як військових, так і цивільних. Окрему увагу приділяють людям, які опинилися в полоні ще до початку повномасштабного вторгнення.

Кого Україна намагається повернути

Під час зустрічі також обговорили запити міжнародних організацій і роботу з партнерами для звільнення українців.

Президент наголосив, що прогрес потрібен щодо всіх категорій полонених.

«Журналісти, мери міст і керівники громад, енергетики, наші воїни — азовці, морпіхи, десантники та всі інші, по кому обмінний процес іде особливо складно. Наша мета — повернути додому всіх наших людей із неволі», — сказав Зеленський.

За його словами, українська сторона звіряє всю інформацію та перевіряє дані щодо кожного прізвища.

Президент додав, що іноді людина перебуває у списку безвісти зниклих, але згодом її знаходять у таборах на території Росії та повертають в Україну.

Зеленський також повідомив, що Україна говоритиме з окремими лідерами країн-партнерів для додаткових кроків у питанні звільнення полонених.

«Робота триватиме», — підсумував президент.

Нагадаємо, у п’ятницю, 24 квітня, Україна визволила з російського полону 193 захисників, серед яких бійці ЗСУ, Нацгвардії та МВС. Частину героїв незаконно утримували у в’язницях Чечні без офіційного підтвердження їхнього статусу.

