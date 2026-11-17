Володимир Зеленський / © Associated Press

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Україна не має іншого вибору, окрім як продовжувати звільняти всі свої території та вибивати росіян з усіх областей, попри значну протяжність лінії фронту.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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Він наголосив, що країна продовжить активні дії у відповідь на російську агресію, і зазначив, що наразі стратегічна ініціатива на полі бою перебуває на боці України.

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«Ми маємо справу з абсолютним злом. І ми не маємо іншого вибору, ніж іти далі. Звільняти всю нашу територію. Вибивати окупантів з усіх наших областей. І хоча зараз ширина нашого фронту — вже понад 2,5 тисячі кілометрів, відчувається, що стратегічна ініціатива — все ж за нами», — заявив Зеленський.

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Нагадаємо, Україна потребує додаткового фінансування для забезпечення оборони до кінця року. Володимир Зеленський озвучив партнерам суму, якої наразі бракує, та закликав виконати попередні обіцянки.

Також Володимир Зеленський пояснив партнерам, чому наявних літаків уже недостатньо, та озвучив нову потребу української авіації.

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