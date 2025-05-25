Зеленський анонсував нові санкції: Україна вдарить по фінансистах, пропагандистах і мафії РФ

Президент Володимир Зеленський. / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський заявив про підготовку нових санкційних рішень, які стосуватимуться громадян Росії та пов’язаних із нею структур, що працюють на війну проти України.

Про це глава держави повідомив у своєму вечірньому зверненні.

“Сьогодні — кілька санкційних пакетів. Перший — проти росіян, які причетні до фінансування терору, до схем обходу санкцій в інтересах Росії. Другий — це пропагандисти, які підживлюють російську агресію. Третій пакет — проти представників мафіозних угруповань, які допомогли збудувати путінський режим і досі його підтримують”, — повідомив президент.

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За словами Зеленського, Україна працює над тим, щоб нові обмеження були синхронізовані з санкційними режимами ЄС, США та інших ключових партнерів.

Він також анонсував наступні рішення РНБО, які вже готуються. Вони стосуватимуться фізичних і юридичних осіб із РФ або пов’язаних з нею, які прямо чи опосередковано забезпечують російську воєнну машину.

Нагадаємо, сьогодні Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження нових персональних санкцій проти низки осіб, пов’язаних із державою-агресором Росією.

Під обмеження потрапив власник російського онлайн-казино Pin-Up Дмитро Пунін, а також пов’язані з ним фізичні та юридичні особи, включно з низкою організацій, пов’язаних із Pin-Up.

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