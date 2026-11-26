Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

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Україна готується до наступного обміну військовополоненими з Росією. Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що він буде значним за кількістю звільнених людей. Паралельно триває робота над поверненням українських дітей, яких незаконно вивезла Росія.

Про це глава держави заявив 26 листопада.

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За словами Зеленського, наразі готується черговий обмін із Росією. Президент не назвав конкретної дати та кількості людей, яких можуть повернути, однак висловив сподівання на масштабний результат.

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Окремим напрямом залишається повернення українських дітей, яких викрала Росія. Україна готує нові кроки в межах міжнародної гуманітарної коаліції, до якої входять 54 країни.

Зеленський наголосив, що міжнародна підтримка важлива не лише для повернення дітей додому, а й для того, щоб російські злочини не залишалися забутими, а винні понесли відповідальність.

Президент також повідомив про приєднання Угорщини до глобальної коаліції країн, які працюють над поверненням викрадених Росією українських дітей. За його словами, це стало можливим після перезавантаження відносин між Києвом і Будапештом.

«Зараз готується наступний обмін, сподіваємось, це буде значний обмін. Також працюємо, щоб з Росії повертались українські діти. Ми готуємо нові такі кроки — всі 54 країни в цій нашій гуманітарній коаліції, і це має значення, щоб російські злочини не забувались, і щоб відповідальність за них теж була. Щоб діти могли бути в своїй країні», — заявив Зеленський.

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Нагадаємо, раніше український президент повідомляв, що Україна прагне обміну «всіх на всіх». Володимир Зеленський розкрив деталі повернення 1000 полонених.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов також розповів про можливий обмін полоненими. Він назвав можливі терміни та анонсував мирні переговори до Різдва.

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