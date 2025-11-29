- Дата публікації
Зеленський анонсував новий пакет санкцій: коли очікувати
Україна продовжує готувати рішення в розвиток тиску партнерів на Росію за цю війну.
Український лідер Володимир Зеленський анонсував нові санкції. Укази будуть завтра, 30 листопада.
Про це розповів президент України Володимир Зеленський.
Він наголосив: санкції спрямовані на зменшення можливостей РФ продовжувати війну.
«Наші санкції, які ми будемо робити фактично спільно з нашими партнерами, щоб світ тиснув на агресора саме так, як це потрібно для послаблення російської здатності воювати», — зазначив він.
Пропозиції санкцій будуть передані партнерській юрисдикції.
Раніше Зеленський зробив заяву щодо позиції США на переговорах про завершення війни.