ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
177
Час на прочитання
1 хв

Зеленський анонсував новий пакет санкцій: коли очікувати

Україна продовжує готувати рішення в розвиток тиску партнерів на Росію за цю війну.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Український лідер Володимир Зеленський анонсував нові санкції. Укази будуть завтра, 30 листопада.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський.

Він наголосив: санкції спрямовані на зменшення можливостей РФ продовжувати війну.

«Наші санкції, які ми будемо робити фактично спільно з нашими партнерами, щоб світ тиснув на агресора саме так, як це потрібно для послаблення російської здатності воювати», — зазначив він.

Пропозиції санкцій будуть передані партнерській юрисдикції.

Раніше Зеленський зробив заяву щодо позиції США на переговорах про завершення війни.

Дата публікації
Кількість переглядів
177
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie