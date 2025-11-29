Зеленський анонсував новий пакет санкцій: коли очікувати

Володимир Зеленський / © Associated Press

Український лідер Володимир Зеленський анонсував нові санкції. Укази будуть завтра, 30 листопада.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський.

Він наголосив: санкції спрямовані на зменшення можливостей РФ продовжувати війну.

«Наші санкції, які ми будемо робити фактично спільно з нашими партнерами, щоб світ тиснув на агресора саме так, як це потрібно для послаблення російської здатності воювати», — зазначив він.

Пропозиції санкцій будуть передані партнерській юрисдикції.

