Зеленський анонсував новий проєкт у сфері ППО з Нідерландами: деталі

Володимир Зеленський і Роб Єттен / © Associated Press

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Україна та Нідерланди розпочали роботу над конкретним проєктом у сфері протиповітряної оборони під назвою Bliksem.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном та представниками українських і нідерландських компаній.

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За словами глави держави, у зустрічі взяли участь представники оборонної промисловості, енергетики та сфери програмного забезпечення. До обговорення також долучилися онлайн українські команди з Києва, де перебував із візитом міністр зовнішньої торгівлі Нідерландів Шурд Шурдсма.

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Сторони визначили пріоритети подальшої практичної та економічної співпраці. Серед ключових напрямів — оборонне виробництво, спільні технологічні й енергетичні проєкти, промисловий розвиток, супутникові технології та посилення ППО.

«Є завдання нашим командам опрацювати конкретний проєкт в галузі ППО — Bliksem. Ми вже розпочали цю роботу», — зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна прагне поглиблювати співпрацю з Нідерландами так, щоб партнерство приносило відчутні результати не лише у сфері безпеки, а й у промисловості, технологіях та соціальному розвитку.

«Переводимо нашу співпрацю на такий рівень, щоб відчувалось, що бути поруч з Україною означає отримувати додаткові промислові, технологічні, соціальні позитивні результати», — заявив глава держави, подякувавши Нідерландам за підтримку.

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Подробиць щодо технічних характеристик, термінів реалізації та фінансування проєкту Bliksem Зеленський не навів.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський повідомив, що Росія посилює ставку на удари балістичними ракетами напередодні зими, намагаючись створити додаткові проблеми для України на тлі дефіциту засобів протиракетної оборони. Найбільше Україні бракує ракет-перехоплювачів, здатних знищувати російську балістику, яка становить серйозну загрозу для енергетичної інфраструктури та цивільного населення.

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