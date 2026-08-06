ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
897
Час на прочитання
2 хв

Зеленський анонсував новий удар по Кремлю: що готують для військової промисловості РФ

Володимир Зеленський заявив про новий план санкцій проти військової промисловості РФ.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Росія отримує критично важливі іноземні компоненти для ракет і дронів, без яких її зброя не могла б існувати. Президент Володимир Зеленський провів координаційну нараду щодо нових санкцій, доручивши підготувати спеціальну операцію для обмеження воєнної промисловості РФ.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що головна мета — не дати Росії звикнути до санкцій. За його словами, іноземні деталі є в кожній російській ракеті та безпілотнику, і без них цю зброю неможливо було б виробити.

«Обговорили також використання Росією верстатів і технологій, від яких Москва відстає на покоління і точно не змогла б створити самостійно. Треба більше тиску, щоб обмежувати такі зв’язки держави-агресора зі світом», — зауважив Зеленський.

Президент доручив підготувати план спеціальної санкційної операції, щоб сильно вдарити по російській військовій промисловості. Він стосуватиметься конкретних компаній, а всі учасники наради отримали завдання для виконання.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, Володимир Зеленський підписав указ про нові санкції проти компаній та людей, які допомагають російській армії обходити обмеження і постачають обладнання для її військової промисловості.

Також Росія планує суттєво наростити виробництво балістичних ракет до настання холодів.

Раніше ми писали, що Росія значно ескалує морську війну в Чорному морі, перейшовши до використання важких протикорабельних ракет проти цивільних іноземних суден поблизу портів Одеської області.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie