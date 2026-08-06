Зеленський анонсував новий удар по Кремлю: що готують для військової промисловості РФ

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

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Росія отримує критично важливі іноземні компоненти для ракет і дронів, без яких її зброя не могла б існувати. Президент Володимир Зеленський провів координаційну нараду щодо нових санкцій, доручивши підготувати спеціальну операцію для обмеження воєнної промисловості РФ.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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Президент зазначив, що головна мета — не дати Росії звикнути до санкцій. За його словами, іноземні деталі є в кожній російській ракеті та безпілотнику, і без них цю зброю неможливо було б виробити.

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«Обговорили також використання Росією верстатів і технологій, від яких Москва відстає на покоління і точно не змогла б створити самостійно. Треба більше тиску, щоб обмежувати такі зв’язки держави-агресора зі світом», — зауважив Зеленський.

Президент доручив підготувати план спеціальної санкційної операції, щоб сильно вдарити по російській військовій промисловості. Він стосуватиметься конкретних компаній, а всі учасники наради отримали завдання для виконання.

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Нагадаємо, Володимир Зеленський підписав указ про нові санкції проти компаній та людей, які допомагають російській армії обходити обмеження і постачають обладнання для її військової промисловості.

Також Росія планує суттєво наростити виробництво балістичних ракет до настання холодів.

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Раніше ми писали, що Росія значно ескалує морську війну в Чорному морі, перейшовши до використання важких протикорабельних ракет проти цивільних іноземних суден поблизу портів Одеської області.

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