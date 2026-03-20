Зеленський анонсував переговори у США: хто поїде та про що говоритимуть

Президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч української делегації зі США. У суботу, 21 березня, сторони обговорять підготовку до переговорів із Росією та низку інших тем.

Про це Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами.

Що обговорять на переговорах

На зустрічі планують узгодити деталі тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією. Зеленський зазначив, що Київ очікує на чіткі дати зустрічі, яку вже кілька разів переносили через події на Близькому Сході.

Зеленський заявив, що Україна має обговорити зі США санкції проти російської енергетики. За його словами, будь-яке послаблення обмежень у цій сфері є небезпечним і створює нові загрози.

«Збільшення грошей для Росії, збільшення їх можливостей на фронті. Це небезпечно, і я вважаю, що ця зустріч з цієї точки зору також важлива», — пояснив президент.

Окремий блок переговорів стосуватиметься розробки двосторонніх документів. Сторони планують обговорити механізми завершення війни, надання Україні безпекових гарантій та плани щодо повоєнного відновлення країни.

Місце проведення зустрічі та учасники

За інформацією джерел «Суспільного», перемовини пройдуть у Маямі (штат Флорида). Українську сторону представлятимуть:

Рустем Умєров — секретар Ради національної безпеки і оборони України;

Кирило Буданов — керівник Офісу Президента України;

Давид Арахамія — голова фракції «Слуга народу».

З американської сторони у зустрічі візьме участь Стів Віткофф.

