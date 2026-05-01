Зеленський анонсував реформу армії: що зміниться

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

У червні в Україні стартує реформа армії, ключові напрямки якої були погоджені упродовж квітня.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«У травні, відбудеться погодження всіх ключових деталей. У червні реформа стартує, і вже в червні повинні бути перші результати, зокрема у сфері фінансового забезпечення солдатів, сержантів та командирів Сил оборони України», — наголосив він.

Зміни насамперед стосуватимуться збільшення грошового забезпечення.

Як пояснив Зеленський, у виплатах українським бійцям враховуватимуть «принцип справедливості».

«Бойові завдання на першій лінії, реальний бойовий та управлінський досвід, ефективність військовослужбовця повинні гарантувати збільшення виплат. Мінімальний рівень має бути не менше ніж 30 тисяч гривень для тилових посад. Для бойових позицій — більше в рази. Для українських командирів, бойових сержантів та офіцерів — достойний та відчутно підвищений рівень виплат», — наголосив президент.

За словами Зеленського, головним пріоритетом реформи стане увага до піхотинців.

«Український піхотинець, який тримає на собі лінію фронту, має відчувати, що наша держава реально його поважає. Доручив забезпечити впровадження спеціальних контрактів саме для наших піхотинців із виплатами в рамках 250–400 тисяч гривень у залежності від виконання бойових завдань», — повідомив він.

Президент зазначив, що в армії будуть змінені підходи до комплектації підрозділів особовим складом та управління людьми.

«Доручив посилити контрактну систему в Силах оборони таким чином, щоб завдяки розширенню контрактної складової забезпечити визначені терміни служби й можливість — починаючи вже з цього року — поетапного звільнення зі служби тих, хто був мобілізований раніше, на основі чітких часових критеріїв», — повідомив Володимир Зеленський.

Військове командування та міністр оборони України отримали доручення президента обговорити реалізацію реформи з бойовими командирами та врахувати їхні пропозиції в роботі над деталями реформи.

Наступного тижня Зеленський очікує доповідь по конкретних кроках у реалізації реформи, зокрема щодо графіка підвищених виплат, починаючи з червня, та системи оновлених контрактів.

