09.01.2025, 21:50
Укрaїнa
Укрaїнa
215
215
2 хв
2 хв

Зеленський доручив спростити режим роботи для українців на час негоди: подробиці

Уряд готує рішення для офісних працівників через погіршення погодних умов.

Руслана Сивак
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Через значне погіршення погодних умов в Україні уряд розробляє рішення, яке дозволить співробітникам некритичних установ працювати вдома.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні за підсумками наради з прем’єр-міністром.

Президент зазначив, що через негоду в багатьох регіонах виникли серйозні проблеми на дорогах та збої в енергомережах. Наразі всі рятувальні та комунальні служби працюють у посиленому режимі.

За словами Володимира Зеленського, головна мета майбутнього рішення уряду — зменшити навантаження на інфраструктуру та убезпечити людей у дні негоди. Це стосуватиметься насамперед офісних працівників установ, чия присутність на робочому місці не є критично важливою. Також Зеленський доручив місцевій владі оперативно визначити формат навчання у закладах освіти.

«У взаємодії з місцевою владою мають бути визначені параметри роботи шкіл у таких умовах на цьому тижні та на наступних», — наголосив президент.

Що відомо про негоду в Україні?

Нагадаємо, у низці регіонів України небезпечні метеорологічні явища — значні снігопади, заметілі та сильний вітер.

У четвер, 8 січня, сильна негода паралізувала дороги України. Рух транспорту обмежили в кількох областях на заході — у Львівській, Рівненській та Волинські. Втім негода рухається у Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій, Чернівецькій областях. Далі — Київщина.

Експерти наголошують, що в умовах ожеледиці, сильної хуртовини і переметів, навіть досвідчені водії стикаються з підвищеними ризиками. Важливо бути максимально уважними, обачними й зваженими у кожному рішенні на дорозі.

09.01.2025, 21:50
215
215
Наступна публікація

