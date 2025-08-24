Зеленський анонсував "сюрпризи" для росіян на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський / © ТСН

Президент України Володимир Зеленський анонсував позитивні новини щодо результатів роботи Сил оборони на Донеччині.

Про це він сказав у неділю, 24 серпня, під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Канади Марком Карні у Києві.

«Сьогодні у нас є, я вважаю, дуже-дуже позитивні результати на Донбасі. Хороші сюрпризи для росіян», — заявив Зеленський.

Український лідер додав, що незабаром головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розкриє всі деталі.

Нагадаємо, головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська успішно контратакували та очистили від окупантів Михайлівку, Зелений Гай і Володимирівку на Донеччині.