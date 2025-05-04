Зеленський анонсував створення школи для пілотів F-16

Винищувачі F-16 / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський повідомив про наміри створити навчальну базу для пілотів винищувачів F-16 за межами України.

Про це він повідомив на пресконференції в неділю, 4 травня.

За словами українського лідера, це питання він обговорював із президентом Чехії Петром Павелом.

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«Наші представники на рівні наших урядовців та військових обговорюють наступні кроки у розвитку нашої авіаційної міці, а саме створення українсько-чеської школи [для пілотів] F-16», — сказав він.

Володимир Зеленський додав, що з огляду на безпеку таку навчальну базу наразі не можна відкрити на території України.

«Російські удари щодня тривають, тому ми працюємо з партнерами, щоб такі школи були відкриті за межами України. І це буде», — запевнив він.

Нагадаємо, 2 травня у своїх соцмережах президент України Володимир Зеленський анонсував появу в Україні найближчим часом нових винищувачів F-16.