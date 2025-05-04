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Зеленський анонсував створення школи для пілотів F-16
З огляду на безпекову ситуацію льотчиків будуть навчати в інших країнах.
Президент України Володимир Зеленський повідомив про наміри створити навчальну базу для пілотів винищувачів F-16 за межами України.
Про це він повідомив на пресконференції в неділю, 4 травня.
За словами українського лідера, це питання він обговорював із президентом Чехії Петром Павелом.
«Наші представники на рівні наших урядовців та військових обговорюють наступні кроки у розвитку нашої авіаційної міці, а саме створення українсько-чеської школи [для пілотів] F-16», — сказав він.
Володимир Зеленський додав, що з огляду на безпеку таку навчальну базу наразі не можна відкрити на території України.
«Російські удари щодня тривають, тому ми працюємо з партнерами, щоб такі школи були відкриті за межами України. І це буде», — запевнив він.
Нагадаємо, 2 травня у своїх соцмережах президент України Володимир Зеленський анонсував появу в Україні найближчим часом нових винищувачів F-16.