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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Зеленський анонсував створення школи для пілотів F-16

З огляду на безпекову ситуацію льотчиків будуть навчати в інших країнах.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Винищувачі F-16

Винищувачі F-16 / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський повідомив про наміри створити навчальну базу для пілотів винищувачів F-16 за межами України.

Про це він повідомив на пресконференції в неділю, 4 травня.

За словами українського лідера, це питання він обговорював із президентом Чехії Петром Павелом.

«Наші представники на рівні наших урядовців та військових обговорюють наступні кроки у розвитку нашої авіаційної міці, а саме створення українсько-чеської школи [для пілотів] F-16», — сказав він.

Володимир Зеленський додав, що з огляду на безпеку таку навчальну базу наразі не можна відкрити на території України.

«Російські удари щодня тривають, тому ми працюємо з партнерами, щоб такі школи були відкриті за межами України. І це буде», — запевнив він.

Нагадаємо, 2 травня у своїх соцмережах президент України Володимир Зеленський анонсував появу в Україні найближчим часом нових винищувачів F-16.

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