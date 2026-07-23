Зеленський анонсував тристоронні переговори: коли можуть зустрітися Україна, США та Росія

Володимир Зеленський / © Сайт президента України

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Новий раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією щодо завершення війни має відбутися до початку осені.

Про це розповів президент Володимир Зеленський під час зустрічі з прем’єром Ірландії Міхолом Мартіном у Києві 23 липня.

Новий етап трьохсторонніх переговорів щодо України — що відомо

За словами Зеленського, під час розмови зі спецпредставниками президента США Джаредом Кушнером та Стівом Віткоффом українська сторона отримала пропозиції, які американці далі обговорять із росіянами.

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«Я думаю, тоді буде тристороння зустріч. Безумовно, треба все це робити до осені. Я вважаю, треба наполегливо над цим працювати. Якби від нас залежало, вона була б уже в липні. Але не все залежить від нас», — сказав Зеленський.

Переговори щодо війни в Україні — останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що найближча зима може стати визначальною для перебігу війни. За його словами, Україна має два можливі сценарії розвитку подій: або вийти на мирні переговори з Росією, або зіткнутися з подальшою ескалацією війни.

22 липня Володимир Зеленський провів розмову з представниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Сторони обговорили активізацію дипломатичних зусиль для наближення завершення війни.

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