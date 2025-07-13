Зеленський анонсував управлінські зміни: готується нова конфігурація влади

Володимир Зеленський. / © t.me/kyivoda

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Президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку масштабної управлінської трансформації, яка передбачає скорочення видатків на утримання державного апарату, дерегуляцію та переорієнтацію ресурсів на захист держави.

Про це глава держави заявив після обговорення стратегічних кроків із прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

“Маємо реалізувати всі заплановані рішення на підтримку та захист підприємництва в нашій державі, а також масштабувати програми вітчизняного виробництва зброї”, — зазначив Зеленський.

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Серед ключових завдань — аудит усіх міжнародних домовленостей, зокрема щодо оборонних пакетів, інвестицій, а також підтримки енергетичної та соціальної стійкості України.

“Готуємо й відчутну управлінську трансформацію, яка дасть змогу скоротити видатки на утримання державного апарату, забезпечити значну дерегуляцію та направити максимум наявних ресурсів на захист України та українців”, — наголосив Президент.

За його словами, уже зараз визначається майбутня конфігурація виконавчої влади, яка відповідатиме вимогам воєнного часу та ефективному використанню національних ресурсів.