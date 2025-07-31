Зеленський анонсував важливе рішення щодо відпусток для військових

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Влада погодила рішення про додаткові 15 днів відпустки для військових. Крім цього, ухвалили закон, який дає більше можливостей ветеранським підприємствам.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, він раніше доручав реалізацію рішення військовому командуванню.

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«Я доручав, і ми погодили з військовим командуванням рішення щодо додаткових 15 днів відпустки для наших військових», — сказав він.

Він додав, що ініціатива має запрацювати вже у серпні.

«Ухвалений і закон, який дає більше можливостей ветеранським підприємствам. Тож цей день дійсно результативний, і відчутно для людей», — завершив український лідер.

Раніше Зеленський підписав закон, який відновлює незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

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«Хочу подякувати всім парламентарям за ухвалення мого законопроєкту — тепер уже закону. Щойно підписав документ, текст буде негайно опублікований», — сказав він.

Президент наголосив, що цей закон дає гарантії незалежної роботи антикорупційних органів. Рішення нардепів він назвав правильним.