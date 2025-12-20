Зеленський анонсував заміну командувача ПвК Південь: подробиці

Володимир Зеленський / © Associated Press

Росія нанесла масованих ударів по Одесі, атакуючи мости, порти та критичну інфраструктуру. Президент Володимир Зеленський пояснив для чого окупанти вдаються до таких дій.

Про це він заявив у відповідь на запитання журналістів у чаті Офісу Президента.

За словами президента, удари по портах і мостах Одеси спрямовані на те, щоб залишити місто без пального, продуктів харчування та ліків.

«Абсолютно зрозуміло, чому це відбувається сьогодні», — зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що Україна буде боротися за логістику кожного регіону.

Президент розповів, що для підвищення ефективності оборони посилюють системи протиповітряної оборони.

Також обговорюється заміна командувача повітряного командування «Південь» «Я сьогодні проговорив це питання щодо заміни командувача Карпенка, я думаю, знайдуть іншу кандидатуру. Тому що треба реагувати вчасно, швидко».

Президент підкреслив, що незважаючи на складну ситуацію, Україна реагує швидко, обороняє Одесу та інші регіони, а також продовжує відстоювати безпеку та забезпечення громадян всім необхідним.

Нагадаємо, РФ хоче ізолювати південь України та Одесу. Російська армія цілеспрямовано нищить логістичну інфраструктуру області. Зокрема, напередодні ввечері окупанти завдали балістичного удару по портовій інфраструктурі. Загинуло вісім осіб.