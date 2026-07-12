Зеленський анонсує оновлення уряду: Свириденко отримає нову посаду

Зеленський анонсував оновлення уряду

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Президент України Володимир Зеленський анонсував оновлення уряду та натякнув на відставку прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко.

Про це президент написав у своєму Telegram-каналі.

Зеленський анонсував оновлення уряду

Урядові консультації щодо кадрових змін завершилися рішенням про масштабне оновлення Кабінету Міністрів та зміну керівників у правоохоронному секторі.

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Про це стало відомо за підсумками зустрічі Зеленського з прем’єр-міністеркою 12 липня.

Найближчим часом кадрові призначення та звільнення мають винести на розгляд Верховної Ради України. Паралельно готуються рішення щодо переформатування керівного складу силових відомств.

«Ми обговорили деталі з Премʼєр-міністром України Юлією Свириденко. Визначили, що для змін потрібне оновлення Кабінету Міністрів. Я вдячний Юлії за чітку, стабільну і ефективну роботу на посаді премʼєр-міністра, за роки результативної роботи в команді України й запропонував очолити новий значимий напрямок у відносинах з ключовим партнером», — йдеться у заяві президента.

Президент додав, що розраховує, що разом з парламентарями відбудуться заміни в уряді України. Плануються зміни у складі керівників правоохоронних органів.

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Народний депутат України Ярослав Железняк припустив, що Юлію Свириденко можуть призначити послом до Сполучених Штатів Америки. За його словами, це означатиме повну заміну уряду в Україні. Також Железняк додав, що наразі кандидата на посаду прем’єр-міністра ще немає.

Що ще заявив президент про зміну уряду та пріоритетні напрямки роботи

За словами Зеленського, Україна переходить до нової політичної стратегії, яка передбачає закріплення відповідальних осіб за ключовими напрямками зовнішньої та внутрішньої політики, а також кадрові перестановки у владі.

Серед зовнішньополітичних пріоритетів України — співпраця зі США щодо ліцензій на виробництво систем ППО «Patriot», реалізація європейського антибалістичного проєкту та прискорення руху до членства в Євросоюзі.

Окрему увагу планується приділити перезавантаженню відносин із сусідніми країнами, зокрема Польщею та Угорщиною, посиленню взаємодії з регіоном Близького Сходу й Затоки, Китаєм та міжнародними організаціями.

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«Так само й у внутрішній роботі. Зараз є нові виклики і нові завдання. Потребує значного посилення вся робота у прифронтових та прикордонних областях України, які щодня зазнають російських ударів. Розраховую на збільшення постачання нашій армії необхідної зброї, усіх типів дронів», — зазначив президент.

Крім усього, Зеленський написав, що надважливою є підготовка України до зими. Зеленський закликав прискорити трансформацію держкомпаній та реалізацію домовленостей щодо відбудови країни.

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