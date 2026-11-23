Реклама

До вручення нагород долучилися голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін, народний депутат Сергій Тарута, заступниця голови КМДА Марина Хонда, заступник міністра у справах ветеранів Руслан Приходько та генерал-майор Олег Мікац.

Церемонію відкрили Державним Гімном України, молитвою з єпископом Ірпінським Феодосієм і хвилиною мовчання. Після молитви засновниці премії Анастасії Хрищук вручили пам’ятну монету Православної Церкви України від Блаженнійшого Митрополита Епіфанія. Особливо цінним для неї стало отримане цього дня благословення Предстоятеля.

Реклама

Перші відзнаки Марина Хонда вручила рідним та побратимові полеглих захисників. Посмертно вшанували льотчика Олександра Мигулю, оборонців Донецького аеропорту Віталія Баранова й Руслана Боровіка, сержанта Володимира Сергієвського та братів Андрія й Олексія Бевзюків. Брати воювали разом із батьком. Нагороду Андрія прийняв батько Іван, а Олексія — дружина Тетяна Батій.

Реклама

У номінації «Захисники українського неба» Олег Кіпер вручив відзнаки представникам повітряних командувань — бригадному генералу Олегу Захарчуку від «Заходу» та полковнику Андрію Сідашу від «Півдня».

Руслан Приходько долучився до нагородження в номінації «Захисники України». Серед лауреатів — засновник Lasar’s Group Павло Єлізаров, командир батальйону безпілотних систем RUGBY TEAM Євгеній Дудка, Олексій Міщенко, Георгій Кунах, Оксана Зіненко, Олександр Швачка, Дара Фугалевич та Руслан Задорожний.

Олег Мікац вручив відзнаки захисникам, які пережили російський полон, — Артему Комісарчуку, Станіславу Риженкову, Олексію Кодьману та Івану Голобокову. Комісарчук передав на підтримку ЗСУ понад мільйон гривень, зібраних на його протезування та реабілітацію. Для Кодьмана це був другий вихід на сцену — раніше він прийняв посмертну нагороду свого побратима Володимира Сергієвського.

У номінації «Сила незалежності» Денис Улютін нагородив мецената Юрія Дегаса, засновника фонду «Безмежні можливості» та інклюзивного пляжу «Безмеж» в Одесі. Відзначили й програму «Герой Car» Фонду Руслана Шостака, яка забезпечує військових транспортом. Нагороду прийняла Олена Білоголовська. Лауреатами також стали Mountain Seed Foundation, Київське об’єднання Спілки самаритян України та фонд «Вільні духом».

Реклама

Відзнаки «Соціально активний бізнес» вручив Сергій Тарута. «ЛІМО» представляв Юрій Копитко, МХП — Володимир Забела, «АрселорМіттал Кривий Ріг» — Олег Крикавський, Meest Group — Анастасія Герасименко, видавництво «Білка» — Ірина Білоцерківська, а «Київстар» — Юлія Завалішина. Лауреатів відзначили за підтримку військових, ветеранів та їхніх родин і соціальні ініціативи під час війни.

У номінації «Медицина незламності» нагородили UNBROKEN, Superhumans та угорську організацію MedSpot. У категорії «Культура та мистецтво» посмертно вшанували майстриню витинанки Дарію Альошкіну. Її відзнаку прийняла сестра Ганна Троценко.

Премія відбулася за підтримки Київської міської державної адміністрації, Міністерства у справах ветеранів України, Одеської обласної державної адміністрації та Всеукраїнської профспілки захисників України.

Новини партнерів