Україна чекає на сигнали з Китаю та нову зустріч із командою Трампа: що готує Зеленський / © Офіс президента України

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Україна готує з міжнародними партнерами нові пакети військової та енергетичної допомоги, а також очікує на зустріч з представниками Трампа щодо наступних кроків в перемовинах з РФ.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 18 листопада.

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Зеленський заявив, що розраховує на зустріч із представниками президента США й буде говорити з європейськими лідерами щодо наступних кроків в перемовинах із росіянами.

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«Україна чітко фіксує своє прагнення до миру, ми завжди працюємо конструктивно. Американські представники говорили про те, що у Берліні на наших зустрічах дадуть необхідну інформацію про перемовини президента Америки, які зараз відбуваються і в Китаї в тому числі. І ми будемо чути інформацію з Китаю і від інших країн, і від інших лідерів — наших партнерів», — сказав глава держави.

Він наголосив, що «питання України повинні вирішуватися за участі України», а «питання Європи повинні вирішуватися за участі Європи».

«Перше — ППО. Вчора на „Рамштайні“, завтра на Коаліції охочих це тема номер один. Цілком очевидний пріоритет. Друге — є прогрес у питанні F-16. Україні потрібно більше літаків, ми готуємо відповідну спільну з партнерами роботу. Рішення будуть. Буде більше нашої авіації. Третє — фінанси. Фінанси на виробництво зброї, фінанси на нашу стійкість для бюджету України, для оборони України. Сьогодні є значимий крок Єврокомісії: підготовлений шлях, щоб надати Україні додатково 45 мільярдів євро наступного року», — додав Зеленський.

Раніше ТСН.ua зібрав усе, що відомо про зустріч Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна в Китаї.

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