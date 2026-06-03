Зеленський дав тиждень на контракт щодо Patriot: пригрозив кадровими рішеннями

Зеленський / © Getty Images

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Президент України Володимир Зеленський провів нараду, присвячену постачанню додаткових систем протиповітряної оборони та ракет до них. За його словами, Україна вже має політичну домовленість щодо придбання систем Patriot, однак реалізація угоди досі затримується.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

«Очікування затягнулося», — наголосив Зеленський.

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У нараді взяли участь представники Міністерства оборони, Міністерства закордонних справ, РНБО та дипломатичної команди Офісу президента.

Глава держави наголосив, що всі відповідальні структури мають пришвидшити підготовку контракту.

«Завдання абсолютно чітке — пришвидшитись із цим контрактом по „петріотам“, і це персональна відповідальність залучених посадовців. Кошти з європейського пакету підтримки для України обсягом 90 мільярдів євро та інші наші фінансові ресурси повинні працювати максимально оперативно для виконання саме тих завдань, які забезпечують українцям захист життя», — відзначив президент.

Також він висловив невдоволення темпами роботи над угодою. Він зазначив, що станом на сьогодні навіть юридичні процедури щодо контракту ще не завершені.

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«Поставив фінальний строк — тиждень на всі підготовчі кроки. Розраховую на доповідь у п’ятницю: або ясність щодо реалізації нашої домовленості по Patriot, або серйозні кадрові висновки», — заявив глава держави.

Як зазначалося, глобальний дефіцит ракет-перехоплювачів для систем Patriot створив для України серйозне «вікно вразливості», яким активно користується Росія для масованих повітряних атак. Причиною нестачі стали багаторічне скорочення оборонних витрат, обмежені темпи виробництва та значне використання ракет під час конфлікту на Близькому Сході. Експерти зазначають, що запаси Patriot у світі суттєво скоротилися, а наростити виробництво швидко неможливо — на це можуть знадобитися роки. На цьому тлі Росія посилює ракетно-дронові удари по Україні, розраховуючи на обмежені можливості ППО.

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