Україна передала США свою позицію щодо територій: Зеленський розповів подробиці

Володимир Зеленський / © Associated Press

Україна передала американській стороні свої коментарі щодо територіальних пропозицій та очікує отримати реакцію Москви на оновлений мирний план до кінця поточного місяця.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Bloomberg.

Зеленський пояснив механізм переговорів: Україна надала відгук на пропозиції команді США, яка, своєю чергою, має ознайомити з ними російську сторону. Після розгляду Москвою позиції можуть бути знову передані до Києва для нового затвердження.

Зеленський висловив сподівання, що відповідь Росії на програму з 20 пунктів надійде вчасно, аби її можна було врахувати під час узгодження спільних планів із Дональдом Трампом. Зустріч лідерів України та США може відбутися вже наприкінці січня — або безпосередньо у Сполучених Штатах, або на полях Всесвітнього економічного форуму в швейцарському Давосі. Головною метою особистих перемовин Зеленський назвав отримання від Вашингтона твердих безпекових зобов’язань.

«Я не хочу, щоб все закінчилося лише їхніми обіцянками реагувати. Я справді хочу чогось більш конкретного», — наголосив Володимир Зеленський, підкреслюючи необхідність чітких кроків США у разі нової хвилі російської агресії.

Також повідомляється, що паралельно з безпековими питаннями, сторони обговорюють «план процвітання», який включає гарантії відновлення української економіки. Президент прагне зафіксувати ці домовленості як частину стратегічного партнерства, що забезпечить довготривалий мир та стабільність після завершення бойових дій.

Нагадаємо, раніше ми писали, мирний план президента США Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні зіштовхнувся з серйозними перешкодами.

Раніше повідомлялося, Україна не піде на юридичне визнання окупованих територій частиною РФ, проте розглядає можливість створення демілітаризованих зон із міжнародним управлінням як компроміс.